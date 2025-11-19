Spectacle Le Petit Royaume Andancette

Spectacle Le Petit Royaume Andancette mercredi 19 novembre 2025.

Spectacle Le Petit Royaume

Salle des fêtes Andancette Drôme

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-11-19 11:00:00

fin : 2025-11-19 11:40:00

Date(s) :

2025-11-19

Sous l’apparente tranquillité du pré, un monde minuscule s’agite et s’anime… Le Petit Royaume invite les enfants à plonger au cœur d’un univers musical et poétique peuplé d’insectes, de sons et de chuchotements. Sur inscription, jauge limitée à 50 places

Salle des fêtes Andancette 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65

English :

Beneath the apparent tranquility of the meadow, a tiny world comes to life? Le Petit Royaume invites children to plunge into a musical and poetic universe populated by insects, sounds and whispers. Registration required, capacity limited to 50

German :

Unter der scheinbar ruhigen Wiese ist eine winzige Welt, die sich bewegt und lebendig wird? Das Kleine Königreich lädt Kinder dazu ein, in eine musikalische und poetische Welt voller Insekten, Klänge und Flüstern einzutauchen. Anmeldung erforderlich, maximal 50 Plätze

Italiano :

Sotto l’apparente tranquillità del prato, un piccolo mondo si agita e prende vita? Le Petit Royaume invita i bambini a immergersi nel cuore di un universo musicale e poetico abitato da insetti, suoni e sussurri. Iscrizione obbligatoria, capacità limitata a 50 persone

Espanol :

Bajo la aparente tranquilidad del prado, un mundo diminuto se agita y cobra vida.. Le Petit Royaume invita a los niños a sumergirse en el corazón de un universo musical y poético habitado por insectos, sonidos y susurros. Inscripción obligatoria, aforo limitado a 50 personas

