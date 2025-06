SPECTACLE LE PIANO DU LAC Saffré 5 juillet 2025 20:00

Loire-Atlantique

SPECTACLE LE PIANO DU LAC Étang de Bout de Bois Saffré Loire-Atlantique

Début : 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-06

2025-07-05

2025-07-06

Installez-vous sur la berge et embarquez pour un spectacle flottant dans un univers majestueux entre mini opéra pop et tragédie antique. Billetterie volontaire prix conseillé 13€ / prix de soutien 18€.

Fossilis Fulgor et son équipage vous emmènent en virée intersidérale!

Second volet faisant suite à « 2 systèmes solaires », « cOsmOdrOmO » est une ode à la vie et aux trésors terrestres. .

Étang de Bout de Bois

Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Sit on the riverbank and enjoy a floating show in a majestic universe: somewhere between mini pop opera and ancient tragedy. Voluntary ticket sales: recommended price 13? / support price 18?

German :

Lassen Sie sich am Ufer nieder und begeben Sie sich auf eine schwimmende Show in einer majestätischen Welt: zwischen Mini-Pop-Oper und antiker Tragödie. Freiwilliger Kartenverkauf: empfohlener Preis 13? / Unterstützungspreis 18?

Italiano :

Accomodatevi sulla riva del fiume e godetevi uno spettacolo galleggiante in un universo maestoso: a metà strada tra una mini opera pop e una tragedia antica. Vendita volontaria dei biglietti: prezzo consigliato 13? / prezzo di sostegno 18?

Espanol :

Instálese en la orilla del río y disfrute de un espectáculo flotante en un universo majestuoso: en algún lugar entre la mini ópera pop y la tragedia antigua. Venta voluntaria de entradas: precio recomendado 13? / precio de apoyo 18?

