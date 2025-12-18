Spectacle Le pirate et l’île de Noël à Niort Niort

Spectacle Le pirate et l’île de Noël à Niort

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 11 EUR

Léo est un petit garçon curieux et malicieux qui rêve de devenir pirate. À l’approche de Noël, il s’imagine sur une île déserte, voyant la neige tomber sur le sable, loin des reproches des adultes.

En réalité, Léo est un enfant citadin qui n’a jamais vu la mer. Mais un jour, à la bibliothèque, il découvre un mystérieux livre intitulé Comment devenir un vrai pirate . En l’ouvrant dans sa chambre, il ne se doute pas qu’il va être entraîné dans une incroyable aventure mêlant magie de Noël et épopée maritime.

Pour les enfants de 3 à 10 ans.

