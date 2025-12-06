Spectacle Le pire Noël du Père Noël La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle Le pire Noël du Père Noël

Du 06/12 au 28/12/2025 le mercredi et les week-ends à partir de 16h. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

C’est la nuit du 24 décembre et le Père Noël est en route à bord de son traîneau pour distribuer les cadeaux. Mais soudain… un avion surgit des nuages et percute le traîneau qui va s’écraser dans la forêt.

C’est la catastrophe pour le Père Noël ! La hotte avec les cadeaux a disparu, le traîneau est cassé et Rudolphe le renne est tombé sur la tête ! Avec toutes ces embûches, le Père Noël parviendra-t-il à repartir à temps pour sauver Noël ? .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It’s the night of December 24, and Santa Claus is on his way in his sleigh to hand out presents. But suddenly… a plane bursts from the clouds and hits the sleigh, crashing into the forest.

German :

Es ist die Nacht des 24. Dezembers und der Weihnachtsmann ist mit seinem Schlitten unterwegs, um die Geschenke zu verteilen. Doch plötzlich … taucht ein Flugzeug aus den Wolken auf und rammt den Schlitten, der daraufhin in den Wald stürzt.

Italiano :

È la notte del 24 dicembre e Babbo Natale è in viaggio con la sua slitta per distribuire i regali. Ma all’improvviso… un aereo appare dalle nuvole e colpisce la slitta, precipitando nella foresta.

Espanol :

Es la noche del 24 de diciembre y Papá Noel se dirige en su trineo a repartir regalos. Pero de repente… un avión aparece de entre las nubes y choca contra el trineo, estrellándose contra el bosque.

