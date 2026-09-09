Spectacle : Le Poème Harmonique “Le Carnaval Baroque” Théâtre municipal Coutances

Informations pratiques

Coutances

Spectacle : Le Poème Harmonique “Le Carnaval Baroque”

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:30:00

fin : 2026-12-05 21:55:00

Date(s) :

2026-12-05

Spectacle : Le Poème Harmonique “Le Carnaval Baroque” – arts du cirque, théâtre, musique baroque.

Un époustouflant moment de fête vénitienne.

Depuis 1998, le Poème Harmonique fédère, autour de son fondateur Vincent Dumestre, des musiciens passionnés dévoués à l’interprétation des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Il crée des programmes inventifs et exigeants qui retissent les liens entre le profane et le sacré, la musique savante et les sources populaires, mais qui associent également à la musique d’autres disciplines artistiques, au service les unes des autres.

La création originale Le Carnaval baroque est un spectacle unique : au car­refour de la musique baroque et des arts du cirque, ce Carnaval raconte une journée de fête à Venise. D’un festin pittoresque à un théâtre de rue en pas­sant par une chasse à l’homme le long des canaux, chanteurs et acrobates nous enchantent au fil des danses et des chansons populaires. Les musiques y côtoient le mime, la danse et la commedia dell’arte et nous entraînent dans un moment féérique et captivant.

Un événement à Coutances !

À partir de 10 ans.

20h30 au théâtre municipal de Coutances.

Réservation obligatoire. .

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

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English : Spectacle : Le Poème Harmonique “Le Carnaval Baroque”

L’événement Spectacle : Le Poème Harmonique “Le Carnaval Baroque” Coutances a été mis à jour le 2026-09-09 par Coutances Tourisme