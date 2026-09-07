Spectacle : le Poëte basque, Maison Hunard, Bidache

Informations pratiques

Spectacle : le Poëte basque 19 et 20 septembre Maison Hunard Pyrénées-Atlantiques

Réservation en ligne et dans les bureaux de l’Office de Tourisme du Pays basque. Durée du spectacle : 1h15. Participation : 8€. Gratuit pour les moins de 26 ans et les personnes en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

À Bidache, entre Pays basque et Béarn, une famille et ses amis ont relevé un pari singulier : monter et interpréter une pièce du XVIIe siècle, « Le Poëte Basque », comédie en un acte de Raymond Poisson, créée en 1668.

Dans une maison historique du village, deux générations se réunissent sur scène pour redonner vie à cette comédie joyeuse et méconnue, portée par treize comédiens en costumes d’époque.

Ce spectacle drôle et poétique met en scène un poète basque fanfaron, venu à Paris pour présenter ses créations à la célèbre troupe de l’Hôtel de Bourgogne, ancêtre de la Comédie-Française. La confrontation se révèle aussi burlesque qu’explosive.

Entouré de son apprenti et de son valet, nommé Bidache, il provoque une succession de quiproquos, de danses et de fous rires.

Représentée pour la première fois à Paris en 1668, « Le Poëte Basque » est la seule pièce du répertoire français à contenir quelques répliques en euskara. Elle constitue surtout une étonnante « comédie des comédiens », qui dévoile les coulisses du métier, ses rêves les plus fous comme ses préoccupations les plus triviales.

Spectacle théâtral, musical et dansé en plein air, sur le site de la Maison Hunard.

Pour un avant-goût, découvrez le résumé de ce spectacle, présenté une première fois en 2023 dans un cadre familial, à l’occasion du tricentenaire de la maison, en recherchant en ligne le « teaser du poëte basque.

Maison Hunard 85 chemin de Garat, 64520 Bidache Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 [{« type »: « phone », « value »: « 0559560349 »}, {« type »: « email », « value »: « bidache@otpaysbasque.com »}, {« type »: « email », « value »: « lepoetebasque2026@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.otpaysbasque.com/fr/produit/spectacle-th-tral-et-musical-bidache-en-plein-air »}] Hunard est une maison bâtie en 1723 en pierre de Bidache dans un style caractéristique des demeures bas-navarraises de la région. Surplombant le village de Bidache au croisement des routes de Saint-Palais et de Bayonne, elle jouit d’une vue spectaculaire sur la rue principale, l’église Saint-Jacques et le château de Gramont.

L’Association Maison Hunard gère en commun depuis plusieurs décennies cette demeure ancienne comme un lieu de rencontre et de partage à l’entrée du village de Bidache. Dans ce cadre familial et amical, nous avons célébré en 2023 le tricentenaire de la maison en montant une œuvre méconnue du XVIIᵉ siècle : « Le Poëte Basque », comédie en un acte écrite en 1668 par Raymond Poisson, auteur contemporain de Molière. Parking dans le village – Accès PMR

Bidache, entre Pays basque et Béarn. Ici une famille et leurs amis ont relevé le pari unique de monter et jouer une pièce du XVIIème siècle : « Le Poëte Basque », comédie en un acte de Raymond Poisson …

©Orfée Lamic-Perret