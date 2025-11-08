Spectacle « Le poids de la légèreté » Médiathèque de Ponts-sur-Seulles Ponts sur Seulles

Spectacle « Le poids de la légèreté » Médiathèque de Ponts-sur-Seulles Ponts sur Seulles samedi 8 novembre 2025.

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T20:30:00 – 2025-11-08T22:30:00

Fin : 2025-11-08T20:30:00 – 2025-11-08T22:30:00

A partir des observations naturalistes, création d’assemblage de fragments de vie d’oiseaux, plumes, végétaux, champignons, minéraux, récoltés sur leur lieu de vie, ces bouquets et sculptures deviennent les supports d’œuvres poétiques, graphiques et musicales, autant de témoignages de l’importance et de la fragilité des liens qui unissent tous les êtres vivants de cette planète.

Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange avec les artistes

Médiathèque de Ponts-sur-Seulles 2, place de la mairie, Lantheuil 14480 Ponts-sur-Seulles Ponts sur Seulles 14480 Calvados Normandie

Venez découvrir le spectacle « Le poids de la légèreté » avec Claire, Joseph Garrigue et François Taine Imaginons demain

Département du Calvados