Spectacle « Le poids de la légèreté » Mercredi 5 novembre, 20h00 Salle du Parc des chasses Calvados

réservation conseillée

Début : 2025-11-05T20:00:00 – 2025-11-05T21:30:00

Fin : 2025-11-05T20:00:00 – 2025-11-05T21:30:00

A partir des observations naturalistes, création d’assemblage de fragments de vie d’oiseaux, plumes, végétaux, champignons, minéraux, récoltés sur leur lieu de vie, ces bouquets et sculptures deviennent les supports d’œuvres poétiques, graphiques et musicales, autant de témoignages de l’importance et de la fragilité des liens qui unissent tous les êtres vivants de cette planète.

Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange avec les artistes

Salle du Parc des chasses rue Abbé Rolland 14830 Langrune-sur-Mer Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie

Venez découvrir le spectacle « Le poids de la légèreté » avec Claire, Joseph Garrigue et François Taine Imaginons demain

Département du Calvados