Spectacle : Le Poitevinologue Maison des Cultures de Pays Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Spectacle : Le Poitevinologue

Maison des Cultures de Pays 1 rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Poitevinologue – La dernière !

Théâtre, musique & Langue poitevine

Qu’est-ce qui a bien pu pousser un homme à vouloir apprendre la langue du Poitou, le parlanjhe, une langue presque morte ? À prendre des cours avec un Poitevinologue qui la connait sur le bout des doigts, « le bout daus dàe », parce qu’il l’a entendu dans le ventre de sa mère ? « Avant de l’aprenre per la goule, o fau qu’o passe per les pés, les pas, la taere ! » dixit le Poitevinologue. Et sous sa conduite, accompagné d’un musicien, voilà l’apprenti Parlanjhous lancé dans la danse, la musique et l’incontournable poésie.

Le trio nous embarque dans une comédie poétique où les déconvenues de l’apprentissage transportent le spectateur dans la légèreté d’un voyage presque initiatique !

Interprètes : Gérard Baraton – Patrice Massé – Francis Lebarbier

Mise en scène : Anne Marcel .

Maison des Cultures de Pays 1 rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 70

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English : Spectacle : Le Poitevinologue

L’événement Spectacle : Le Poitevinologue Parthenay a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT 79