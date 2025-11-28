Spectacle Le pouvoir de l’esprit salle des fêtes Maîche

Spectacle Le pouvoir de l’esprit

salle des fêtes Rue Saint-Michel Maîche Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Ce spectacle est une performance interactive qui engage le public à chaque instant. Philippe utilise des techniques de mentalisme et d’hypnose pour créer des illusions et des effets étonnants. Les spectateurs sont invités à participer et à expérimenter eux-mêmes les pouvoirs de l’esprit. Ils seront bluffés par les capacités surprenantes de Philippe à lire les pensées, à prédire l’avenir, à manipuler les perceptions et à créer des phénomènes inexplicables. .

salle des fêtes Rue Saint-Michel Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 03 01 animations.culturelles@mairie-maiche.fr

English : Spectacle Le pouvoir de l’esprit

German : Spectacle Le pouvoir de l’esprit

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Le pouvoir de l’esprit Maîche a été mis à jour le 2025-11-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER