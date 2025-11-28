Spectacle Le pouvoir de l’esprit salle des fêtes Maîche
Spectacle Le pouvoir de l'esprit salle des fêtes Maîche vendredi 28 novembre 2025.
Spectacle Le pouvoir de l’esprit
salle des fêtes Rue Saint-Michel Maîche Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Ce spectacle est une performance interactive qui engage le public à chaque instant. Philippe utilise des techniques de mentalisme et d’hypnose pour créer des illusions et des effets étonnants. Les spectateurs sont invités à participer et à expérimenter eux-mêmes les pouvoirs de l’esprit. Ils seront bluffés par les capacités surprenantes de Philippe à lire les pensées, à prédire l’avenir, à manipuler les perceptions et à créer des phénomènes inexplicables. .
salle des fêtes Rue Saint-Michel Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 03 01 animations.culturelles@mairie-maiche.fr
English : Spectacle Le pouvoir de l'esprit
