spectacle Le pouvoir de l’esprit salle des fêtes Maîche

spectacle Le pouvoir de l’esprit

salle des fêtes Salle des Fêtes Maîche Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 22:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Bienvenue dans l’univers de Philippe Wells, un mentaliste pas comme les autres. En effet, Philippe a su allier l’art de la magie mentale à l’humour pour offrir des spectacles uniques en leur genre.

Depuis plus de 30 ans, Philippe Wells parcourt les scènes de France et d’ailleurs pour partager son talent avec le public. Son style, unique en son genre, lui permet de faire rire et émerveiller les spectateurs, tout en les laissant bouche bée devant ses numéros de mentalisme surprenants et captivants. .

salle des fêtes Salle des Fêtes Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 03 01 animations.culturelles@mairie-maiche.fr

