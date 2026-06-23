Bescat

Spectacle Le PP project

Place de la mairie Bescat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Peter vit seul, tranquille. Un oiseau tombé de nulle part vient troubler sa routine rassurante dans laquelle il s’est enveloppé pour ses vieux jours. La cohabitation ne s’avère pas évidente, aussi le vieil homme entreprend-il, une fois l’oiseau soigné, de lui apprendre à voler afin qu’il déguerpisse au plus vite. L’apprentissage s’avère… épique ! Un spectacle plein d’humour, de tendresse et d’onirisme en trois dimensions le décor, l’envers du décor, et l’imaginaire des spectateur·ices. Une ode à la lecture et au vivre ensemble bâtie comme un voyage initiatique. .

Place de la mairie Bescat 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11 culture@cc.ossau.fr

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English : Spectacle Le PP project

L’événement Spectacle Le PP project Bescat a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées