Spectacle Le Prince de Conty Médiathèque Intercommunale Montélimar

Spectacle Le Prince de Conty

Médiathèque Intercommunale 16 bd Charles de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 19:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Installez vous confortablement, équipez vous d’un casque audio et embarquez dans un récit d’aventure où le navire marchand Prince de Conty fît naufrage à son retour de Chine en 1746. Poésie et imaginaire sont les ingrédients de cette aventure sonore.

.

Médiathèque Intercommunale 16 bd Charles de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Make yourself comfortable, don your headphones and embark on a tale of adventure in which the merchant ship Prince de Conty was shipwrecked on its return from China in 1746. Poetry and imagination are the ingredients of this sound adventure.

German :

Machen Sie es sich bequem, statten Sie sich mit Kopfhörern aus und begeben Sie sich auf eine abenteuerliche Reise, bei der das Handelsschiff Prince de Conty 1746 auf seiner Rückkehr aus China Schiffbruch erlitt. Poesie und Phantasie sind die Zutaten dieses akustischen Abenteuers.

Italiano :

Mettetevi comodi, indossate le cuffie e partite per un’avventura in cui il mercantile Prince de Conty naufraga al ritorno dalla Cina nel 1746. Poesia e immaginazione sono gli ingredienti di questa avventura audio.

Espanol :

Póngase cómodo, colóquese los auriculares y embárquese en un relato de aventuras en el que el barco mercante Prince de Conty naufraga a su regreso de China en 1746. Poesía e imaginación son los ingredientes de esta aventura sonora.

L’événement Spectacle Le Prince de Conty Montélimar a été mis à jour le 2025-10-08 par Montélimar Tourisme Agglomération