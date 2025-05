Spectacle Le prince noir – Buchy, 10 juin 2025 20:30, Buchy.

Le groupe théâtre de Buchy vous présente Le prince noir.

Le texte et la mise en scène par Stéphan Jones

Ils vous donne rendez-vous au Halle en Scène de Buchy le 10 et 11 juin à 20h30

Entrée libre

Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 17 77 88

English : Spectacle Le prince noir

Buchy’s theater group presents The Black Prince.

Written and directed by Stéphan Jones

We look forward to seeing you at Halle en Scène in Buchy on June 10 and 11 at 8:30 p.m

Free admission

German :

Die Theatergruppe von Buchy präsentiert Ihnen Der schwarze Prinz.

Der Text und die Regie von Stéphan Jones

Sie treffen sich mit Ihnen in Halle en Scène in Buchy am 10. und 11. Juni um 20.30 Uhr

Freier Eintritt

Italiano :

Il gruppo teatrale Buchy presenta Il Principe Nero.

Scritto e diretto da Stéphan Jones

Vi aspettiamo alla Halle en Scène di Buchy il 10 e 11 giugno alle 20.30

Ingresso libero

Espanol :

El grupo de teatro Buchy presenta El Príncipe Negro.

Escrita y dirigida por Stéphan Jones

Le esperamos en la Halle en Scène de Buchy los días 10 y 11 de junio a las 20.30 h

Entrada gratuita

