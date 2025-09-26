Spectacle Le procédé d’inversion Pleslin-Trigavou

Spectacle Le procédé d’inversion Pleslin-Trigavou vendredi 26 septembre 2025.

Spectacle Le procédé d’inversion

Salle Omnisport Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 19:35:00

Date(s) :

2025-09-26

Point de vue chorégraphique par la compagnie présomptions de présences

Voyez ces quatre êtres aux frontières de l’humain dans un monde souterrain.

Personne n’est censé les regarder. Et pourtant, votre curiosité vous a mené ici.

Par leurs voix et leurs corps, plongez dans un rituel bien singulier. Laissez-vous

basculer au seuil du visible, peut-être au coeur du vivant ? Et si à force de vous titiller,

ils se mettaient à prendre de la hauteur et à renverser la vapeur ?

Chorégraphe Marie Desoubeaux | Interprètes Margaux Amoros, Jean Hostache, Justine Lebas et Raoul Riva, Compositeur Camille Secheppet | Costumier Loïs Heckendorn | Coach vocal Jean-Baptiste Veyret-Logerias

Production Marion Cachan Aoza Production

Dès 7 ans .

Salle Omnisport Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Le procédé d’inversion Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2025-09-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme