Spectacle Le procédé d’inversion Saint-Cast-le-Guildo

Grande plage (poste de secours) Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-28 17:00:00
fin : 2025-09-28 17:35:00
2025-09-28
Point de vue chorégraphique par la compagnie présomptions de présences
Voyez ces quatre êtres aux frontières de l’humain dans un monde souterrain.
Personne n’est censé les regarder. Et pourtant, votre curiosité vous a mené ici.
Par leurs voix et leurs corps, plongez dans un rituel bien singulier. Laissez-vous
basculer au seuil du visible, peut-être au coeur du vivant ? Et si à force de vous titiller,
ils se mettaient à prendre de la hauteur et à renverser la vapeur ?
Chorégraphe Marie Desoubeaux | Interprètes Margaux Amoros, Jean Hostache, Justine Lebas et Raoul Riva, Compositeur Camille Secheppet | Costumier Loïs Heckendorn | Coach vocal Jean-Baptiste Veyret-Logerias
Production Marion Cachan Aoza Production
Dès 7 ans .
