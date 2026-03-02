Spectacle Le Procès d’Arsène Lupin La Comédie de Metz Metz

Spectacle Le Procès d’Arsène Lupin

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Dimanche Jeudi 2026-04-02 20:00:00

2026-04-05 21:15:00

2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05

Des personnages barjos, des jeux de mots à gogo et des chansons rétro, voilà le cocktail que Guillaume Haubois vous offre sur son plateau.

Un hommage loufoque aux aventures d’Arsène Lupin et une évocation en musique du Paris de la Belle Epoque. Suivez en direct le procès du célèbre gentleman cambrioleur, au travers des témoignages d’un marchand de journaux, d’un capitaine d’infanterie, d’une patronne de maison close, de l’inspecteur Ganimard et enfin d’Arsène Lupin lui-même !

Asseyez-vous, détendez-vous… mais gardez un œil sur vos bijoux !Tout public

English :

Crazy characters, puns galore and retro songs that’s the cocktail Guillaume Haubois has in store for you.

A zany tribute to the adventures of Arsène Lupin and a musical evocation of Paris in the Belle Epoque. Follow the trial of the famous gentleman burglar live, with testimonials from a newsagent, an infantry captain, a brothel owner, Inspector Ganimard and Arsène Lupin himself!

Sit back, relax… but keep an eye on your jewelry!

