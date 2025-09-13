Spectacle Le procès de Bure à Berrien. Berrien

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Début : 2025-09-13 19:00:00

2025-09-13

Interprétation du procès de Bure de 2017

Lors d’une manifestation anti-nucléaire, le grillage de l’écothèque a été découpé, Loïc se fait arrêter avec une pince-monseigneur. Il se servira du tribunal comme d’une tribune, exposant ses arguments anti-nucléaires.

Revivez la séance de jugement accompagnée par un accordéon.

Grise joue tous les personnages et c’est principalement grâce à la voix et au jeu que leurs différences s’articulent. Le texte est celui qui fut dit quasi mot pour mot au tribunal mais le jeu lui, s’oriente dans la direction de la caricature.

Le spectacle se poursuivra par une petite discussion présentant la lutte anti-nucléaire qui se passe dans la région de Bure.

Participation libre et consciente Sans réservation .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

