Spectacle Le procés du loup Salle des Fêtes Étalondes

Spectacle Le procés du loup

Salle des Fêtes Rue du Village Étalondes Seine-Maritime

Début : 2025-10-24 20:30:00

2025-10-24

Gratuit Inscription à la médiathèque Tout public

Juge, avocats, victimes, témoins… rendent leur verdict sur l’accusé Loup .

Il s’agit d’une plaidoirie en bonne et due forme, comme elle se déroule pour des humains mais avec des personnages de conte… Alors, le loup, coupable, non coupable ? .

Salle des Fêtes Rue du Village Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08 mediatheque@orange.fr

