Spectacle – Le Processus EPL Agro Bar-le-Duc
mercredi 24 mars 2027 · EPL Agro · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Spectacle – Le Processus
EPL Agro 20 Allée de la Grande Terre Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2027-03-24 20:00:00
fin : 2027-03-24
Date(s) :
2027-03-24
Théâtre / Cie Théâtre de Romette / 50 min / dès 15 ans
Fabien et Claire ont 15 ans. Ils sont amoureux et ça y est. Ils l’ont fait ! C’était il y a quinze jours et depuis Claire y pense tout le temps. Ce souvenir lui colle des papillons dans le cerveau. Mais aujourd’hui, c’est l’inquiétude qui prend le dessus. Au fond d’elle, Claire le sent, un processus a commencé, là, dans son corps, elle le sait et va devoir prendre une décision. À travers son récit et un dispositif sonore immersif, nous accompagnons Claire sur ces quelques jours où tout se joue : ses doutes, sensations, colères…
Un texte sensible et fort sur l’amour au plus près des adolescents.Tout public
9 .
EPL Agro 20 Allée de la Grande Terre Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
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English :
Theater / Cie Théâtre de Romette / 50 min / Ages 15 and up
Fabien and Claire are 15 years old. They’re in love, and that’s it—they did it! It was two weeks ago, and ever since, Claire hasn’t been able to stop thinking about it. The memory sends butterflies fluttering through her brain. But today, anxiety is taking over. Deep down, Claire senses it: a process has begun right there, inside her body. She knows it, and she’s going to have to make a decision. Through her story and an immersive soundscape, we accompany Claire through these few days when everything is at stake: her doubts, her feelings, her anger…
A sensitive and powerful story about love, told from the perspective of teenagers.
L’événement Spectacle – Le Processus Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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