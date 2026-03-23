Spectacle Le progrès progresse grande rue Lanans

Spectacle Le progrès progresse

grande rue Chez la p’tite Suzanne Lanans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Nous plongeons en 2060 où André, interprété par Jérôme Rousselet, ancien paysan de plus de 100 ans, nous raconte le monde d’avant. Celui où les machines faisaient le travail toutes seules; où la technologie ne cessait de progresser; où l’on avait même mis au point un système obligeant certains agriculteurs tête en l’air à payer leurs factures dans les délais. Bref, un monde parfait…ou presque…juste avant la fin du pétrole, aléa majeur, s’ajoutant au réchauffement climatique, aux multiples pollutions et aux crises économiques persistantes.

La représentation sera suivie d’un moment convivial en présence du comédien ! .

grande rue Chez la p’tite Suzanne Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 95 64 82 chezlaptitesuzanne@gmail.com

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English : Spectacle Le progrès progresse

L’événement Spectacle Le progrès progresse Lanans a été mis à jour le 2026-03-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE