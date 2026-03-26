Spectacle Le Progrès progresse

Salle polyvalente Lavernay Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Spectacle Le Progrès progresse, proposé par la Compagnie Pakapaze. Le bon vieux temps n’est plus ce qu’il était en ce début de 21ème siècle. Dans les années 2060, André, ancien paysan de plus de 100 ans, nous raconte le monde d’avant. Celui où les machines faisaient le travail toutes seules ; où la technologie ne cessait de progresser ; où l’on avait même mis au point un système obligeant certains agriculteurs tête en l’air à payer leurs factures dans les délais… Si le tableau ne semble pas très enthousiasmant, l’humour omniprésent fait passer la pilule de façon réjouissante. Le spectacle sera suivi d’un moment de partage autour d’un verre, offert par Les Vire-Tamis. .

Salle polyvalente Lavernay 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 34 20 10

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English : Spectacle Le Progrès progresse

L’événement Spectacle Le Progrès progresse Lavernay a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN