Spectacle Le progrès progresse Lerné

Spectacle Le progrès progresse

Le Château de Lerne Lerné Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Si le tableau dressé ne semble pas très enthousiasmant, l’humour omniprésent fait passer la pilule de façon réjouissante.

Le bon vieux temps n’est plus ce qu’il était en ce début de 21 ème siècle. Dans les années 2060, André, ancien paysan de plus de 100 ans, nous raconte le monde d’avant. Celui où les machines faisaient le travail toutes seules; où la technologie ne cessait de progresser; où l’on avait même mis au point un système obligeant certains agriculteurs tête en l’air à payer leurs factures dans les délais. Bref, un monde parfait…ou presque…juste avant la fin du pétrole, aléa majeur, s’ajoutant au réchauffement climatique, aux multiples pollutions et aux crises économiques persistantes.

Le Château de Lerne Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The good old days aren’t what they used to be at the start of the 21st century. In the 2060s, André, a 100-year-old former farmer, tells us about the world as it used to be.

If the picture painted doesn’t seem very enthusiastic, the omnipresent humor makes it all worthwhile.

