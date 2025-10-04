Spectacle « Le projet Guttemberg » à Braud et Saint Louis Foyer d’animation rurale Braud-et-Saint-Louis

Foyer d’animation rurale Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis Gironde

La médiathèque de Braud-et-Saint-Louis vous propose une après-midi théâtre en collaboration avec la Compagnie Le loup à Paillettes. Inspiré de la sélection Lire, élire 2025

Synopsis Deux chercheurs farfelus reçoivent une commande étrange créer le livre à avoir avec soi quand on est coincé sur une île déserte. Ils vont mettre en œuvre leur savoir-faire pour répondre à cette demande mais tout le monde peut être victime de l’angoisse de la page blanche…

Dès 5 ans. .

Foyer d’animation rurale Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 67 37 mediatheque-braud@orange.fr

