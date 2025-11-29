Spectacle Le P’tit Cirk Rue de la chocolaterie Donzère

Spectacle Le P’tit Cirk

Rue de la chocolaterie Espace Aiguebelle Parce de la chocolaterie Donzère Drôme

Début : Samedi 2025-11-29 17:30:00

fin : 2025-11-29 18:30:00

2025-11-29

Par le cirque contemporain de la Compagnie Commun accord. Approchez, approchez, le cirque est arrivé ! Sans inscription.

English :

By the Compagnie Commun accord contemporary circus. Come, come, the circus has arrived! No registration required.

German :

Durch den zeitgenössischen Zirkus der Compagnie Commun accord. Kommen Sie näher, kommen Sie näher, der Zirkus ist da! Ohne Anmeldung.

Italiano :

A cura della compagnia di circo contemporaneo Compagnie Commun accord. Venite tutti, il circo è arrivato! Non è richiesta la registrazione.

Espanol :

A cargo de la compañía de circo contemporáneo Compagnie Commun accord. Vengan todos, ¡el circo ha llegado! No es necesario inscribirse.

