Spectacle Le P’tit Cirk Rue de la chocolaterie Donzère

Rue de la chocolaterie Espace Aiguebelle Parce de la chocolaterie Donzère Drôme
Début : Samedi 2025-11-29 17:30:00
fin : 2025-11-29 18:30:00
2025-11-29
Par le cirque contemporain de la Compagnie Commun accord. Approchez, approchez, le cirque est arrivé ! Sans inscription.
Rue de la chocolaterie Espace Aiguebelle Parce de la chocolaterie Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
English :
By the Compagnie Commun accord contemporary circus. Come, come, the circus has arrived! No registration required.
German :
Durch den zeitgenössischen Zirkus der Compagnie Commun accord. Kommen Sie näher, kommen Sie näher, der Zirkus ist da! Ohne Anmeldung.
Italiano :
A cura della compagnia di circo contemporaneo Compagnie Commun accord. Venite tutti, il circo è arrivato! Non è richiesta la registrazione.
Espanol :
A cargo de la compañía de circo contemporáneo Compagnie Commun accord. Vengan todos, ¡el circo ha llegado! No es necesario inscribirse.
