Spectacle le puit du flou Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Spectacle le puit du flou

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:30:00

fin : 2026-04-18 21:30:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18

LE PUIT DU FLOU

YAN BEIGBEDER INSTRUMENTS SOUFFLÉS, OBJETS À VENTS

GAËLLE ROUARD BOBINES, PROJECTEUR HUGO ROUSSEL GUITARE

une mystérieuse séance de cinéma où un film s’effiloche sur des

bruits de musique ?

.

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

LE PUIT DU FLOU

YAN BEIGBEDER: BLOWN INSTRUMENTS, WIND OBJECTS GAËLLE ROUARD: REELS, PROJECTOR HUGO ROUSSEL: GUITAR

GAËLLE ROUARD: REELS, PROJECTOR HUGO ROUSSEL: GUITAR

a mysterious cinema session where a film unravels over musical

sounds of music?

L’événement Spectacle le puit du flou Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Trièves