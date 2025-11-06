Spectacle Le radeau de la Méduse Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Spectacle Le radeau de la Méduse

2025-11-06

Quand la conférencière s’avance sur la scène, on est d’abord saisi par son air revêche. On sent bien qu’on est là pour du sérieux et, évidemment, pour une conférence sur le célèbre tableau de Géricault, Le radeau de la Méduse. Et elle en

connaît un rayon, la conférencière ! Elle va tout décortiquer, ce petit point noir, là, qui grossit… Ce doigt tendu vers le ciel… Rien ne lui échappe. Et c’est passionnant de passer au crible tous les petits détails qui font de ce tableau l’un des plus renommés des tableaux classiques.

La comédienne virtuose, Anne Cangelosi qui a notamment obtenu le Prix “Coup de Cœur” de l’Académie Française, campe cette conférencière passionnante et pince-sansrire. On apprend beaucoup et en plus on s’amuse beaucoup dans ce seul en scène qui rencontre un succès continu depuis plus de deux ans, tant à Paris qu’en Avignon ou dans toute la France.

Ne ratez pas une occasion de rire tout en apprenant, ça ne se reproduit pas si souvent !

Auteur Metteur en scène Alexandre Delimoges.

Comédienne Anne Cangelosi.

À l’Espace Molière à 20h30.

Tarif normal 12€ / Tarif réduit 10€ / Tarif abonné 7€ / Tarif Jeunes 7€.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

