Spectacle Le Renard et la terre Espace Philippe Auguste Vernon

Spectacle Le Renard et la terre

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09 17:45:00

2025-11-09

Oby, est une petite fille élevée par une renarde. Elle vit heureuse dans la nature entourée d’animaux. Un jour, en suivant un papillon, Oby découvre que la nature est envahie de déchets et menacée par la pollution. Le papillon l’entraîne alors dans un voyage où elle devra sauver la nature en se révélant à elle-même et en se confrontant à ses propres peurs. Elle y rencontrera des personnages singuliers qui la mèneront à rencontrer un de ses semblables, un homme.

Le Renard et la Terre est un spectacle entièrement visuel mêlant marionnettes, musique et mapping vidéo.

Durée 40min

A partir de 3 ans .

