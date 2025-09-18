Spectacle | Le repos du guerrier | La Supérette Place des Sablons Le Mans

Spectacle | Le repos du guerrier | La Supérette Place des Sablons Le Mans jeudi 18 septembre 2025.

Spectacle | Le repos du guerrier | La Supérette

Place des Sablons Pl. des Sablons Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 19:00:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Dans ce spectacle, on suit un acrobate sur les rotules, lanceur de couteaux douteux, qui tente de re-jouer en l’espace de 52 minutes les moments les plus marquants de son parcours professionnel.

Dans ce spectacle, on suit un acrobate sur les rotules, lanceur de couteaux douteux, qui tente de re-jouer en l’espace de 52 minutes les moments les plus marquants de son parcours professionnel. Des scènes vécues, fantasmées ou parfois même totalement plagiées nous racontent en creux les espoirs et les renoncements d’une vie d’artiste. Un récit sinueux et franchement désopilant sur le processus créatif qui fait la part belle au milieu amateur dans les arts du cirque et qui nous propose un tour d’horizon sur ce que ces étranges rassemblements, le théâtre comme le cirque, disent de nous.

Conseillé à partir de 8 ans .

Place des Sablons Pl. des Sablons Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

In this show, we follow an acrobat on his kneecaps, a dubious knife thrower, as he attempts to re-enact in the space of 52 minutes the most memorable moments of his professional career.

German :

In dieser Show folgt man einem Akrobaten auf den Kniescheiben, einem zweifelhaften Messerwerfer, der versucht, innerhalb von 52 Minuten die wichtigsten Momente seiner beruflichen Laufbahn nachzuspielen.

Italiano :

In questo spettacolo, seguiamo un acrobata sulle ginocchia, un lanciatore di coltelli di dubbia efficacia, mentre tenta di rimettere in scena i momenti più memorabili della sua carriera professionale nello spazio di 52 minuti.

Espanol :

En este espectáculo, seguimos a un acróbata de rodillas, un dudoso lanzador de cuchillos, mientras intenta recrear los momentos más memorables de su carrera profesional en el espacio de 52 minutos.

L’événement Spectacle | Le repos du guerrier | La Supérette Le Mans a été mis à jour le 2025-08-20 par Le Plongeoir Cité du Cirque