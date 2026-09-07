SPECTACLE : LE RÉVEIL DES ANGES, Église Saint-Denis, Saint-Omer

Informations pratiques

SPECTACLE : LE RÉVEIL DES ANGES Samedi 19 septembre, 14h00, 16h30 Église Saint-Denis Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:50:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00

Pensé pour les tout-petits accompagnés de leurs parents, Le réveil des anges invite à un moment de partage sensoriel et tendre, où enfants et adultes explorent ensemble un univers poétique fait de sons, de matières, de parfums et de lumière.

Église Saint-Denis Enclos Saint Denis, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321382187 http://arras.catholique.fr/stbenoitenmorinie [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-saintomer.com/billetterie/ »}]

Pensé pour les tout-petits accompagnés de leurs parents, Le réveil des anges invite à un moment de partage sensoriel et tendre, où enfants et adultes explorent ensemble un univers poétique fait de de…