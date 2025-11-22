Spectacle Le risotto de Stuttgart

Tour de la Chaîne Cours des Dames La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Ne manquez pas le spectacle Le risotto de Stuttgart de Wilfried Hildebrandt dans les tours de La Rochelle, en partenariat avec L’Horizon !

.

Tour de la Chaîne Cours des Dames La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Show Le risotto de Stuttgart

Don’t miss Wilfried Hildebrandt’s Le risotto de Stuttgart in the La Rochelle Towers, in partnership with L’Horizon!

German : Show Le risotto de Stuttgart

Verpassen Sie nicht die Aufführung Le risotto de Stuttgart von Wilfried Hildebrandt in den Türmen von La Rochelle, in Zusammenarbeit mit L’Horizon!

Italiano :

Non perdete lo spettacolo Le risotto de Stuttgart di Wilfried Hildebrandt nelle torri di La Rochelle, in collaborazione con L’Horizon!

Espanol : Espectaculo Le risotto de Stuttgart

No se pierda el espectáculo Le risotto de Stuttgart de Wilfried Hildebrandt en las torres de La Rochelle, ¡en colaboración con L’Horizon!

L’événement Spectacle Le risotto de Stuttgart La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-01 par Nous La Rochelle