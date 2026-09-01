Spectacle : Le Risotto de Stuttgart Théâtre Francis Planté Orthez
samedi 26 septembre 2026 · Théâtre Francis Planté · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Spectacle : Le Risotto de Stuttgart
Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 20:15:00
Date(s) :
2026-09-26
Cabaret conté, culinaire et musical au cours duquel Hildebrandt chante, joue et cuisine, en même temps ! La recette, les chansons et ses confidences, toutes racontent ses dualités d’être humain, les facettes ambivalentes de sa vie d’artiste.
Tout Public à partir de 10 ans, sur réservation. .
Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83
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English : Spectacle : Le Risotto de Stuttgart
L’événement Spectacle : Le Risotto de Stuttgart Orthez a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn
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