Spectacle Le risotto de Stuttgart par Wilfried Hildebrandt (17) Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin

Spectacle Le risotto de Stuttgart par Wilfried Hildebrandt (17)

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 21:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Spectacle culinaire et musical Age minimum conseillé 10 ans et apprécié des adultes ! Durée 1h30 Spécial St Valentin service babysitting gratuit dès 3 ans

Il y aura des confidences, des lumières douces, des instruments, des bruits de casserole, des tintements de verre, du bouillonnement et de l’ébullition, des parfums et saveurs, des mélodies, de la pop dandy et des mots à croquer. Un moment décalé et poétique !

L’artiste Hildebrandt vous cuisinera un plat en direct tout en jouant, diffusant et interprétant ses chansons, à la croisée de Dominique A et The Cure ou Léo Ferré et Léonard Cohen. Ce plat, inspiré de sa grand-mère Allemande, sera servi à la fin du concert dans un univers théâtralisé.

Un véritable happy end !

Avec le soutien de l’OARNA (l’Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine) .

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire

English :

Culinary and musical show Minimum age recommended: 10 years old and appreciated by adults! Running time: 1h30 Valentine’s Day special: free babysitting service from 3 years old

German :

Kulinarisches und musikalisches Spektakel Empfohlenes Mindestalter: 10 Jahre und beliebt bei Erwachsenen! Dauer: 1,5 Stunden Valentinstags-Special: Kostenloser Babysitter-Service ab 3 Jahren

Italiano :

Spettacolo culinario e musicale Età minima consigliata: 10 anni piace anche agli adulti Durata: 1h30 Speciale San Valentino: servizio di babysitting gratuito per i bambini a partire dai 3 anni

Espanol :

Un espectáculo culinario y musical Edad mínima recomendada: 10 años, pero los adultos también disfrutan del espectáculo Duración: 1h30 Especial San Valentín: servicio de canguro gratuito para niños a partir de 3 años

