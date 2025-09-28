Spectacle « Le Roi et la Danseuse de la boîte à musique » Bréviandes

Spectacle « Le Roi et la Danseuse de la boîte à musique »

Salle des Fêtes Bréviandes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-09-28 14:30:00

fin : 2025-09-28 16:30:00

2025-09-28

Dans un royaume de sons et de miroirs, le roi (comédien = Lionel Aknine), installé sur son trône d’or et de solitude, est fasciné chaque soir par la mélodie d’une boîte à musique. À l’intérieur vit une danseuse (Ballerine = Ekaterina Lisin), liaison fragile entre le rêve et la réalité, dont les mouvements enchantés mettent en lumière ce que le roi a perdu la joie, la liberté, la passion. La boîte devient un pont magique à travers la danse, le roi découvre ses propres désirs, ses regrets, et la nature même de son pouvoir. La danseuse, au fil des rythmes et des lumières, l’invite à quitter le silence, à écouter la musique du cœur, à ouvrir sa cage royale… .

Salle des Fêtes Bréviandes 10450 Aube Grand Est +33 3 25 49 29 78 contact@mediatheque-breviandes.fr

