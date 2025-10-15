Spectacle Le roi lune Médiathèque de Bergerac Bergerac

Spectacle Le roi lune Médiathèque de Bergerac Bergerac mercredi 15 octobre 2025.

Spectacle Le roi lune

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Lecture musicale pour enfants par Gilles Abier et Eloi Tembremande. D’après l’album du même nom, parution septembre 2024, illustré par Victoria Roussel, éditions Actes Sud Jeunesse.

Une fable écologique et féministe qui enseigne la bienveillance et le respect de la nature, contre la folie des hommes. Musique Composition originale de Eloi Tembremande, joué par lui-même au basson et au trombone. Des percussions (tambour…) et de petits instruments (cloches…) ponctuent également la narration musicale.

Pour les 3-10 ans. Entrée gratuite sur inscription. .

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66

English : Spectacle Le roi lune

German :

Italiano :

Espanol : Spectacle Le roi lune

L’événement Spectacle Le roi lune Bergerac a été mis à jour le 2025-09-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides