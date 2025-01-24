Spectacle: Le Roi Soleil Zénith de Pau Pyrénées Pau

Spectacle: Le Roi Soleil

Zénith de Pau Pyrénées Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Pour fêter son 20ème anniversaire, le spectacle mythique Le Roi Soleil produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, repart en tournée dans une toute nouvelle version inédite. Une nostalgie grandissante et des tubes incontournables qui ne nous ont jamais quittés Le Roi Soleil est de retour et voit les choses en grand ! .

Zénith de Pau Pyrénées Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50

English : Spectacle: Le Roi Soleil

German : Spectacle: Le Roi Soleil

Italiano :

Espanol : Spectacle: Le Roi Soleil

L’événement Spectacle: Le Roi Soleil Pau a été mis à jour le 2025-01-22 par OT Pau