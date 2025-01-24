Spectacle: Le Roi Soleil Zénith de Pau Pyrénées Pau
Spectacle: Le Roi Soleil Zénith de Pau Pyrénées Pau samedi 18 avril 2026.
Spectacle: Le Roi Soleil
Zénith de Pau Pyrénées Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Pour fêter son 20ème anniversaire, le spectacle mythique Le Roi Soleil produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, repart en tournée dans une toute nouvelle version inédite. Une nostalgie grandissante et des tubes incontournables qui ne nous ont jamais quittés Le Roi Soleil est de retour et voit les choses en grand ! .
Zénith de Pau Pyrénées Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50
