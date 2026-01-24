Spectacle Le Savant fait son Show par les Savants Fous (dès 4 ans) Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Spectacle Le Savant fait son Show par les Savants Fous (dès 4 ans)

Médiathèque 5, rue de l'Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

A travers ce spectacle, les enfants sont invités dans le laboratoire d’un célèbre savant fou !

Espiègle et taquin, il lancera des défis et fera découvrir ses potions très spéciales à tous les visiteurs.

.

+33 4 75 71 83 46 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English :

In this show, children are invited into the laboratory of a famous mad scientist!

Mischievous and mischievous, he’ll be challenging visitors to discover his very special potions.

