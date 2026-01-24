Spectacle Le Savant fait son Show par les Savants Fous (dès 4 ans) Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère
Spectacle Le Savant fait son Show par les Savants Fous (dès 4 ans) Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère mercredi 18 février 2026.
Médiathèque 5, rue de l'Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Début : 2026-02-18 15:00:00
2026-02-18
A travers ce spectacle, les enfants sont invités dans le laboratoire d’un célèbre savant fou !
Espiègle et taquin, il lancera des défis et fera découvrir ses potions très spéciales à tous les visiteurs.
Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr
English :
In this show, children are invited into the laboratory of a famous mad scientist!
Mischievous and mischievous, he’ll be challenging visitors to discover his very special potions.
