Spectacle Le Scarabée et l’océan Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Hérouville-Saint-Clair

Spectacle Le Scarabée et l’océan

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-06 19:00:00

fin : 2027-01-06

Date(s) :

2027-01-06

Nour vient d’Ustrilie, un pays lointain qui ne fait pas la distinction entre le masculin et le féminin. Alors déménager ailleurs est un chamboulement. La vie dans son nouveau collège demande une bonne dose d’adaptation.

Nour vient d’Ustrilie, un pays lointain qui ne fait pas la distinction entre le masculin et le féminin. Alors déménager ailleurs est un chamboulement. La vie dans son nouveau collège demande une bonne dose d’adaptation. Heureusement, une amitié nouvelle sort notre ado de sa solitude ainsi qu’un compagnon invisible et secret abrité au creux de son imaginaire un scarabée. Dans un décor tout en fourrure qui ménage ses surprises, ce spectacle stimulant invite à faire l’expérience de la différence et de l’altérité à travers une langue singulière, neutre, à la fois étrange et familière, reflet de nos identités multiples et non figées. Il célèbre nos métamorphoses et la vitalité de la jeunesse, donne du grain à moudre sur les sujets abordés et transporte dans un univers inventif et fabuleux.

Texte Leïla Anis,Mise en scène Julie Bertin et Jade Herbulot Le Birgit Ensemble, avec Antonin Fadinard, Julie Tedesco, Chloé Oliveres, Lili Thomas. Durée 1h20. À partir de 11 ans. .

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle Le Scarabée et l’océan

Nour comes from Ustrilie, a faraway country where there is no distinction between masculine and feminine. So moving away is a big upheaval. Life at her new secondary school requires a fair bit of adjustment.

L’événement Spectacle Le Scarabée et l’océan Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité