Spectacle Le secret de la sorcière-Kid manoir Lucé

Spectacle Le secret de la sorcière-Kid manoir

Rue Jules Ferry Lucé Eure-et-Loir

Tarif : 24 EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Samedi 2026-01-24 16:00:00

2026-01-24 17:20:00

Date(s) :

2026-01-24

Quinze ans après son succès, la comédie musicale Kid Manoir revient dans une nouvelle version Le Secret de la Sorcière !

Guidés par la mystérieuse Malicia, quatre candidats affrontent les épreuves mystérieuses du manoir… jusqu’à ce qu’une sorcière maléfique vienne tout bouleverser. Entre frissons, magie et secrets de famille, une aventure palpitante où seul le plus courageux réalisera son rêve. Un spectacle familial incontournable ! A partir de 5 ans. 24 .

Rue Jules Ferry Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 16 reservations@ville-luce.fr

English :

Fifteen years after its success, the musical Kid Manoir returns in a new version: The Witch’s Secret!

