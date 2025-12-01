Spectacle Le sel de la vie Porte de France Marsal

Spectacle Le sel de la vie

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Rencontrez les artistes Camille Mutel et Céline Pelcé de la Cie Liluo pour découvrir leur travail autour du sel et goûter leur création .Tout public

.

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

English :

Meet artists Camille Mutel and Céline Pelcé from Cie Liluo to discover their work with salt and taste their creation .

L’événement Spectacle Le sel de la vie Marsal a été mis à jour le 2025-12-02 par OT DU PAYS SAULNOIS