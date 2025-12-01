Spectacle Le sel de la vie Porte de France Marsal
Spectacle Le sel de la vie Porte de France Marsal samedi 13 décembre 2025.
Spectacle Le sel de la vie
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Rencontrez les artistes Camille Mutel et Céline Pelcé de la Cie Liluo pour découvrir leur travail autour du sel et goûter leur création .Tout public
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
English :
Meet artists Camille Mutel and Céline Pelcé from Cie Liluo to discover their work with salt and taste their creation .
L’événement Spectacle Le sel de la vie Marsal a été mis à jour le 2025-12-02 par OT DU PAYS SAULNOIS