Informations pratiques

Nérac

Spectacle : Le Sens de la vie

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Eric Veillé traque le sens de la vie dans les interstices du quotidien. Derrière ses lunettes carrées, il observe les fesses des conifères, fouille la tristesse des autres, interroge les clémentines qui chialent. Du côté de l’oreille, Ian Aledji, accompagne les textes d’Eric en décalant les thèmes de musiques de films, chansons et pop music, avec effet sonore et improvisation qui font sens.

Jubilatoire absurde, ce spectacle nous livre les conclusions de cette enquête au long cours, en explorant les cinq coins de l’humanité. Un instant suspendu dans un doux équilibre entre poésie, philosophie, et comédie. .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle : Le Sens de la vie

L’événement Spectacle : Le Sens de la vie Nérac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de l’Albret