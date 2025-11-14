Spectacle Le Siffleur Et Son Quatuor À Cordes Colmar

Spectacle Le Siffleur Et Son Quatuor À Cordes Colmar vendredi 14 novembre 2025.

Spectacle Le Siffleur Et Son Quatuor À Cordes

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Le Siffleur ose tout, propose un spectacle ovni, entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides de la musique classique.

Historien déjanté, avec force anecdotes, anachronismes et interaction avec le public, son humour absurde et décalé fait mouche à chaque fois. Il interprète en sifflant bien sûr les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie et quelques incontournables mélodies de musiques de films. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Le Siffleur dares all, offering a UFO show combining offbeat humor, burlesque lecture and whistle mastery, breaking the solid codes of classical music.

German :

Le Siffleur wagt alles, bietet eine Ufo-Vorstellung zwischen schrägem Humor, burlesken Vorträgen und der Beherrschung der Pfeife und bricht so mit den doch sehr soliden Codes der klassischen Musik.

Italiano :

Le Siffleur osa tutti, proponendo uno spettacolo UFO che combina umorismo fuori dagli schemi, una lezione di burlesque e la padronanza del fischio, infrangendo i solidi codici della musica classica.

Espanol :

Le Siffleur se atreve con todo, ofreciendo un espectáculo OVNI que combina un humor fuera de lo común, una conferencia burlesca y el dominio del silbido, haciendo añicos los sólidos códigos de la música clásica.

L’événement Spectacle Le Siffleur Et Son Quatuor À Cordes Colmar a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de tourisme de Colmar