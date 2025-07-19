Spectacle Le silence de Claire Lagrange Nancy

Spectacle Le silence de Claire Lagrange

10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-30 21:15:00

2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30

Le silence de Claire Lagrange met au centre de la scène le mutisme d’une jeune femme assommée par les médicaments après une grave crise psychotique. Que raconte la camisole chimique sur le fonctionnement de notre monde ? C’est là le point de départ du spectacle.

En utilisant le théâtre d’objets pour donner vie à l’histoire grâce à un décor de Playmobil, Céline Delbecq accompagnée au plateau par Isabelle Darras, comédienne et marionnettiste, propose un voyage sensible dans l’exploration de la psyché humaine. Entre rires et larmes, le texte interroge le poids des non-dits et l’empreinte d’un système où la productivité l’emporte sur le soin.

Céline Delbecq a écrit Les Yeux Noirs présenté en 24-25 et A cheval sur le dos des oiseaux en 22-23.Tout public

10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Claire Lagrange?s Le silence focuses on the speechlessness of a young woman knocked out by medication after a severe psychotic break. What does the chemical straitjacket have to say about the way our world works? This is the starting point for the show.

Using object theater to bring the story to life on a Playmobil set, Céline Delbecq, accompanied on stage by actress and puppeteer Isabelle Darras, takes us on a sensitive journey into the exploration of the human psyche. Between laughter and tears, the text questions the weight of the unspoken and the imprint of a system where productivity prevails over care.

Céline Delbecq wrote Les Yeux Noirs presented in 24-25 and A cheval sur le dos des oiseaux in 22-23.

German :

Claire Lagranges Le silence stellt die Stummheit einer jungen Frau in den Mittelpunkt, die nach einem schweren psychotischen Anfall von Medikamenten betäubt wird. Was erzählt die chemische Zwangsjacke über die Funktionsweise unserer Welt? Dies ist der Ausgangspunkt des Stücks.

Céline Delbecq nutzt das Objekttheater, um die Geschichte mit Hilfe eines Playmobil-Dekors zum Leben zu erwecken. Zusammen mit Isabelle Darras, einer Schauspielerin und Puppenspielerin, unternimmt sie eine sensible Reise in die menschliche Psyche. Zwischen Lachen und Weinen hinterfragt der Text die Last der unausgesprochenen Worte und die Prägung durch ein System, in dem die Produktivität über die Sorgfalt siegt.

Céline Delbecq schrieb Les Yeux Noirs, das in den Jahren 24-25 vorgestellt wurde, und A cheval sur le dos des oiseaux (Reiten auf dem Rücken der Vögel) in den Jahren 22-23.

Italiano :

Le silence (Il silenzio) di Claire Lagrange è incentrato sul silenzio di una giovane donna messa fuori gioco dai farmaci dopo una grave crisi psicotica. Che cosa ha da dire la camicia di forza chimica sul funzionamento del nostro mondo? Questo è il punto di partenza dello spettacolo.

Utilizzando il teatro degli oggetti per dare vita alla storia su un set Playmobil, Céline Delbecq, accompagnata sul palco dall’attrice e burattinaia Isabelle Darras, ci accompagna in un viaggio delicato attraverso la psiche umana. Tra risate e lacrime, il testo si interroga sul peso di ciò che viene lasciato in sospeso e sull’impronta di un sistema in cui la produttività ha la precedenza sulla cura.

Céline Delbecq ha scritto Les Yeux Noirs presentato nei giorni 24-25 e A cheval sur le dos des oiseaux nei giorni 22-23.

Espanol :

Le silence (El silencio), de Claire Lagrange, se centra en el silencio de una joven noqueada por la medicación tras un grave brote psicótico. ¿Qué tiene que decir el chaleco de fuerza químico sobre el funcionamiento de nuestro mundo? Este es el punto de partida del espectáculo.

Céline Delbecq, acompañada en el escenario por la actriz y titiritera Isabelle Darras, nos lleva a través de un sensible viaje por la psique humana, utilizando el teatro de objetos para dar vida a la historia en un decorado de Playmobil. Entre la risa y el llanto, el texto cuestiona el peso de lo que no se dice y la huella de un sistema en el que la productividad prima sobre los cuidados.

Céline Delbecq escribió Les Yeux Noirs, presentada los días 24 y 25, y A cheval sur le dos des oiseaux, los días 22 y 23.

