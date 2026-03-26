Spectacle Le silence des Oiseaux

salle de fêtes Lagos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un spectacle de clown en solo sous la forme d’une conférence scientifique loufoque . L’intention est de questionner la relation entre les êtres humains et les oiseaux. L’expérience d’acousticien de l’artiste place au premier rang les vocalises des oiseaux, leurs fonctions et leur apprentissage. .

salle de fêtes Lagos 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Le silence des Oiseaux

L’événement Spectacle Le silence des Oiseaux Lagos a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay