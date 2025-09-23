Spectacle « Le sonneur à ventre jaune » Vendeuvre-sur-Barse

Spectacle « Le sonneur à ventre jaune »

Rue de la Promenade du Parc Vendeuvre-sur-Barse Aube

Début : 2025-09-23 19:00:00

La compagnie « Demain il fera jour » vous présente une nouvelle création Le sonneur à ventre jaune, ou « la démocratie au secours du vivant ».

Une petite communauté rurale emmenée par un groupe de scientifiques tente de sauver un crapaud minuscule, le Sonneur à ventre jaune. Cet amphibien a une habitude singulière il se reproduit dans les ornières laissées par les engins forestiers. Le voici donc propulsé, bien malgré lui, au beau milieu des controverses humaines. Exploitants forestiers, conducteurs d’engins, agents de l’ONF, chasseurs, naturalistes, promeneurs, vététistes, scientifiques et experts se penchent, perplexes, au-dessus de l’ornière… Tous doivent entreprendre une authentique révolution pour créer des espaces démocratiques apaisés qui permettent a tous les points de vue de co-exister.

Le spectacle est créé autour de la préservation du Sonneur à ventre jaune, un petit crapaud (de 3,5 à 5,5 cm) bien connu en Argonne, qui a pris l’habitude de se reproduire dans les ornières laissées par les engins forestiers. Cette habitude lui vaut, pour une bonne part, d’être en voie de disparition et le projette au milieu d’interactions humaines souvent contradictoires. Forestiers, promeneurs, scientifiques, agents de l’ONF, chasseurs, etc. sont les acteurs d’un petit drame local. Voici le sauvage qui fait irruption dans nos vies et pose la question du droit des êtres vivants… à vivre tout simplement.

Tout public à partir de 9 ans.

Attention, places limitées à 100 la réservation est vivement conseillée. .

Rue de la Promenade du Parc Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est mathieu.aubry@cpiesudchampagne.fr

