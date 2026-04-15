Spectacle Le souffle court Ilot de la Minoterie Redon

Redon

Spectacle Le souffle court

Ilot de la Minoterie 5 Rue du Dr Laennec, 35550 Pipriac Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:15:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Le Souffle Court est un spectacle familial à partir de 3 ans proposé par la compagnie Indiscernable. Il sera proposé à l’Ilot de la Minoterie à Pipriac.

Il court, il court, le souffle ! Du musicien au saxophone, du saxophone aux danseuses, il est partout, et même dans le public.

Ce spectacle est ponctué de différents moments musicaux et dansés. Le répertoire musical et chorégraphique entraîne le public dans différents pays, au gré de thèmes ukrainiens, espagnols, ou de modes orientaux…

Une invitation à découvrir l’univers de la danse de manière ludique et originale, avec le saxophone comme personnage à part entière du spectacle.

Durée 30 minutes

2 représentations 10h15 et 11h30 .

Ilot de la Minoterie 5 Rue du Dr Laennec, 35550 Pipriac Redon 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 30 32 38 52

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English :

L’événement Spectacle Le souffle court Redon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT PAYS DE REDON