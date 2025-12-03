Spectacle Le souffle de Nagymama la Cie L’Inattendue Fessenheim

Spectacle Le souffle de Nagymama la Cie L’Inattendue

rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 14:45:00

2025-12-03

Dans ce spectacle, Nagymama nous ouvre les portes de sa maison et nous invite, à travers le personnage d’Eva, à entrer dans son univers rempli d’humour, de partage et saupoudré de beaucoup d’amour. Entre situations cocasses et instants suspendus, marionnettes, théâtre d’objet et musique font vibrer ce moment initiatique. Un régal pour petits et grands ! .

rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 61 02

