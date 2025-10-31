Spectacle Le Syndrome de Jonas Morley

Spectacle Le Syndrome de Jonas Morley vendredi 31 octobre 2025.

Spectacle Le Syndrome de Jonas

Morley Meuse

Sortie de résidence de la Cie Astrotapir

Conseillé à partir de 13 ans.

Rémi Morain, un comédien qui a plutôt l’habitude de faire rire, est plein de trac et de doutes.

Dans son nouveau spectacle, il veut raconter l’histoire de Jonas, prophète biblique qui désobéit à Dieu, tout en expliquant pourquoi ce court récit fait écho à son propre vécu.

Dans une forme de dialogue de plus en plus intime avec Jonas, Rémi laisse ressurgir le passé et sa violence du quotidien, brisant le mur de mots derrière lequel il s’est toujours caché. Rémi va recréer son lien aux autres, un lien universel tissé de nos mille blessures enfouies.

Suivi d’un moment convivial.

Entrée libre.Tout public

Morley 55290 Meuse Grand Est +33 3 29 78 66 60 azimuts@cieazimuts.com

English :

Cie Astrotapir residency outing

Recommended for ages 13 and up.

Rémi Morain, a comedian used to making people laugh, is full of stage fright and self-doubt.

In his new show, he wants to tell the story of Jonah, the biblical prophet who disobeys God, while explaining why this short tale echoes his own experiences.

In an increasingly intimate dialogue with Jonah, Rémi lets the past and its daily violence resurface, breaking down the wall of words behind which he has always hidden. Rémi will recreate his bond with others, a universal bond woven from our thousand buried wounds.

Followed by a convivial moment.

Free admission.

German :

Residenz-Ausgang der Cie Astrotapir

Empfohlen ab 13 Jahren.

Rémi Morain, ein Schauspieler, der es eher gewohnt ist, Menschen zum Lachen zu bringen, ist voller Lampenfieber und Selbstzweifel.

In seinem neuen Stück will er die Geschichte des biblischen Propheten Jonas erzählen, der Gott ungehorsam ist, und gleichzeitig erklären, warum diese kurze Erzählung seine eigenen Erfahrungen widerspiegelt.

In einer immer intimeren Form des Dialogs mit Jonas lässt Rémi die Vergangenheit und ihre alltägliche Gewalt wieder auferstehen und durchbricht die Mauer aus Worten, hinter der sie sich immer versteckt hat. Rémi wird seine Verbindung zu den anderen neu herstellen, eine universelle Verbindung, die aus unseren tausend vergrabenen Wunden gewoben ist.

Anschließend gemütliches Beisammensein.

Freier Eintritt.

Italiano :

Uscita in residenza Cie Astrotapir

Consigliato a partire dai 13 anni.

Rémi Morain, un comico abituato a far ridere, è pieno di dubbi e paura del palcoscenico.

Nel suo nuovo spettacolo vuole raccontare la storia di Giona, il profeta biblico che disobbedisce a Dio, spiegando perché questo breve racconto riecheggia le sue esperienze.

In un dialogo sempre più intimo con Giona, Rémi fa riemergere il passato e la violenza della vita quotidiana, abbattendo il muro di parole dietro cui si è sempre nascosto. Rémi ricreerà il suo legame con gli altri, un legame universale intessuto dalle nostre mille ferite sepolte.

Seguirà un momento di convivialità.

Ingresso libero.

Espanol :

Salida de residencia Cie Astrotapir

Recomendado a partir de 13 años.

Rémi Morain, cómico acostumbrado a hacer reír, está lleno de miedo escénico y dudas.

En su nuevo espectáculo, quiere contar la historia de Jonás, el profeta bíblico que desobedece a Dios, explicando al mismo tiempo por qué este breve relato se hace eco de sus propias experiencias.

En un diálogo cada vez más íntimo con Jonás, Rémi deja aflorar el pasado y la violencia de la vida cotidiana, derribando el muro de palabras tras el que siempre se ha escondido. Rémi recreará su vínculo con los demás, un vínculo universal tejido a partir de nuestras mil heridas enterradas.

Seguido de un momento de convivencia.

Entrada gratuita.

