Spectacle Le temps des chimères médiathèque Mourenx

Spectacle Le temps des chimères

médiathèque 2 Avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Au lendemain de la 3ème guerre mondiale, Alice Kammerer, jeune et brillante scientifique, persuadée que la survie de l’humanité passe par un changement de forme, crée trois êtres nouveaux, mi-humains, mi-animaux… Venez découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Bernard Werber lue par deux comédiens. .

médiathèque 2 Avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80

English : Spectacle Le temps des chimères

