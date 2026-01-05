Spectacle Le temps des chimères médiathèque Mourenx
Spectacle Le temps des chimères médiathèque Mourenx vendredi 23 janvier 2026.
Spectacle Le temps des chimères
médiathèque 2 Avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Au lendemain de la 3ème guerre mondiale, Alice Kammerer, jeune et brillante scientifique, persuadée que la survie de l’humanité passe par un changement de forme, crée trois êtres nouveaux, mi-humains, mi-animaux… Venez découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Bernard Werber lue par deux comédiens. .
médiathèque 2 Avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Le temps des chimères
L’événement Spectacle Le temps des chimères Mourenx a été mis à jour le 2026-01-03 par OT Coeur de Béarn