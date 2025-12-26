Spectacle le temps des loups, Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Spectacle le temps des loups

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Au début du Temps des loups, la Terre est presque dépeuplée et vide de couleurs. Tout est à créer. Lorsque la Lune se lève, nous apprenons qu’il s’agit en réalité d’une louve ! Les fleuves et les océans sont les traces de pas des montagnes géantes, qui se regroupent en chaînes pour se reposer. Et dans les abysses, les pieuvres brillent et apportent leur lumière là où le soleil ne le peut pas. Nous avons tous une leçon d’humilité à tirer des prodiges de la nature, surtout lorsque la magie s’en mêle…

Par la Compagnie Le temps des Contes.

Tout public à partir de 5 ans, sur inscription.

RDV à 10h30. Durée 1h. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

